33歲大陸女星宋茜（Victoria）過去以女團f(x)隊長身分在韓國出道，退團後則回大陸積極經營個人事業，外貌亮眼的她擁有168cm好身材，近日，她身穿帶有正裝感的粉色外套出席時尚活動，小心機運用中空穿搭秀出水蛇腰。

近期在VogueFilm時裝電影盛典活動中，宋茜身穿一套「慕斯玫瑰」外套出席，以溫柔淡雅的色調穿出專屬女性的柔美，下半身則搭配深藍色菱格牛仔褲，增添幹練的氣質，更是讓整體身材看起來更顯瘦的穿搭重點。

宋茜的時尚品味向來深受廣大女性粉絲喜愛，這次再度以粉系穿搭驚豔眾人。（圖／摘自微博@Fashion明星私服）

除了和諧的搭配技巧，宋茜本身優越的身材更是眾人關注的焦點，她在粉色外套內搭上極短版白色印花背心，讓性感的川字腹肌大方見客，正裝混搭也能如此火辣，令人嘖嘖稱奇。

宋茜身穿帶有正裝感的粉色外套出席時尚活動。（圖／摘自微博@Fashion明星私服）

宋茜的時尚品味向來深受廣大女性粉絲喜愛，這次再度以粉系穿搭驚豔眾人，讓眾人看了紛紛回應：「茜茜寶貝太美了！聞到一股早春的氣息」、「身材太好了」、「腹肌好明顯」、「越來越正的女神」、「漂亮的粉紅麗人」等。