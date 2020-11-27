來自日本東京的猿田彥珈琲攜手LINE FRIENDS超人氣IP角色BT21推主題限定店，11/27-1/10於台北統一時代百貨2F夢廣場「LINE FRIENDS Carnival-派對時光」登場！

BT21主題限定店，猿田彥珈琲結合BT21人氣角色的可愛店裝設計，讓您拍到停不下來。本次推出獨家特調「BT21不可以莓有你」系列飲品，有草莓可可風味咖啡和草莓可可牛奶2種選擇，搭配BT21超萌果凍包的限定組合，可愛破表，台中園道店同步販售。還有一系列猿田彥珈琲集結八位明星角色推BT21主題限定周邊商品，有濾掛咖啡、綜合咖啡豆、隨行杯、環保吸管及毛毯等。

11.27-1.10猿田彥珈琲推BT21主題限定店，台北統一時代百貨2F夢廣場可愛登場。(圖/品牌提供)

除了滿足味蕾，猿田彥珈琲也攜手BT21推一系列主題限定商品，萌度破表不容錯過：以漫畫圖繪呈現BT21俏皮風格的「BT21宇宙隨行杯」，搭配柔和米色杯身，把可愛隨身帶著走，凡購買隨行杯即贈送不限品項大杯飲品乙杯；響應全球環保，猿田彥也首次推出「BT21摺疊吸管」收納組，印上捧著愛心的BT21圖案的可愛收納盒，環保又時尚，購買任一飲品，就可以200元加價購；還有冬天必備的「BT21小毛毯」，運用搶眼的黃色配上柔軟的毛巾布材質療癒保暖，凡Hashtag「#猿田彥咖啡」和「#BT21」即可享毛毯85折優惠！多款限定商品值得收藏！

【猿田彥珈琲BT21主題限定店】

Ÿ 限定期間：2020/11/27-2021/1/10

Ÿ 地點：台北市信義區忠孝東路五段8號2F夢廣場

Ÿ 營業時間：週一～週四 13:00~21:30

週五 13:00~22:00

週六、國定假日及國定假日前一天 11:00~22:00

週日 11:00~21:30