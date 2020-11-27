台灣女星劉品言（Esther Liu）以清新臉蛋和32E好身材走紅，後續進軍戲劇圈則靠自然演技晉升台劇女神，近日，劉品言在新劇《未來媽媽Mother to be》中飾演女強人「郭沁」，她身穿一套惹火挖腰禮服出席新劇首映會，以絕美體態辣翻全場。

在台劇《未來媽媽》26日舉辦的首映會上，劉品言穿上一套火辣的 BOB Jian 黑色挖腰禮服登場，上半身以低調的長袖設計打造顯瘦效果，讓原本就很瘦的言言看起來更苗條，連纖腰都凸顯出來，在腰間更惹火大挖洞，秀出白皙水蛇腰。

在一系列寫真中，劉品言更用手營造被風吹的視覺效果，只見她大方撩起裙擺，讓禮服的開衩性感現形，大秀直逼腿根的白皙美腿，大長腿讓人看了全被電暈，紛紛大讚：「很水超有氣勢的」、「美翻天」、「今天這套第一眼就被震住了」、「女特務」等。

除了秀出火辣寫真，劉品言不忘感性寫下：「每一天都很感恩，不只是節日的哪一天。今天很感恩未來媽媽終於要播出了，這個戲的一切，謝謝整個劇組的努力，看著片花一幕幕工作時的樣子不斷閃現，謝謝今天每一位來的你們。」