台灣女星劉品言（Esther Liu）以清新臉蛋和32E好身材走紅，後續進軍戲劇圈則靠自然演技晉升台劇女神，近日，劉品言在新劇《未來媽媽Mother to be》中飾演女強人「郭沁」，她身穿一套惹火挖腰禮服出席新劇首映會，以絕美體態辣翻全場。
在台劇《未來媽媽》26日舉辦的首映會上，劉品言穿上一套火辣的 BOB Jian 黑色挖腰禮服登場，上半身以低調的長袖設計打造顯瘦效果，讓原本就很瘦的言言看起來更苗條，連纖腰都凸顯出來，在腰間更惹火大挖洞，秀出白皙水蛇腰。
在一系列寫真中，劉品言更用手營造被風吹的視覺效果，只見她大方撩起裙擺，讓禮服的開衩性感現形，大秀直逼腿根的白皙美腿，大長腿讓人看了全被電暈，紛紛大讚：「很水超有氣勢的」、「美翻天」、「今天這套第一眼就被震住了」、「女特務」等。
除了秀出火辣寫真，劉品言不忘感性寫下：「每一天都很感恩，不只是節日的哪一天。今天很感恩未來媽媽終於要播出了，這個戲的一切，謝謝整個劇組的努力，看著片花一幕幕工作時的樣子不斷閃現，謝謝今天每一位來的你們。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。