隨著11月走入尾聲，街頭巷尾的聖誕節慶氣氛越來越濃厚，在台灣雖然聖誕節不是國定假日，但是愛過聖誕節的台灣人卻非常多。各大美妝品牌紛紛推出精緻的聖誕限量產品，今年聖誕你已經挑好禮物了嗎？有哪些禮盒拿來送人絕對不會出錯？來看看美妝版本的聖誕禮物懶人包，只要是愛美人士收到這些禮物一定會超開心！

▍1.雪花秀推精緻限量聖誕禮盒

雪花秀與擅長將東方文化與西式風格融為一體的世界頂級插畫家Phannapast Taychamaythakoo合作，藉由Phannapast鮮明、燦爛的繪畫風格，將亞洲文化做新穎的詮釋，結合童話般的奇幻元素，並研究「山海經」和「世界古老地圖」，以東方動物為創作基礎，融合西方耶誕文化特色，創作出在亞洲文化廣為人知的虛擬動物Haitai、西方文化中最具聖誕節的代表動物馴鹿、知名聖誕歌曲歌詞中提及的Two turtle doves(兩隻斑鳩)。並以品牌暢銷明星商品潤燥養膚精華、旗艦店限定護手霜、完美瓷肌氣墊粉霜推出限量聖誕禮盒，描繪出一場趣味十足的2020耶誕派對，並運用藝術的手法訴說獨特的東方之美，同時詮釋聖誕佳節歡樂的意象，為2020年最後一個節慶帶來一抹暖心之意。

喜愛雪花秀潤燥養膚精華的人也不能錯過今年的公益限定版，本次的部分銷售將贈與「台灣花磚博物館」以共同為台灣這塊土地保存、修復百年花磚的美好盡一份心力。（邱映慈攝）

雪花秀本次聖誕裡和包裝以東方動物為創作基礎，融合西方耶誕文化特色，創造出可愛的虛擬動物。（邱映慈攝）

雪花秀旗艦店限定護手霜香氣非常高級，塗抹於雙手吸收迅速，不會有油膩感。（邱映慈攝）

▍2.THE BODY SHOP推百款聖誕限定禮盒

今年THE BODY SHOP推出上百款聖誕限定禮盒，原料特別選用來自尼泊爾社區公平交易夥伴Get Paper Industry再生紙，並持續努力用更少的材料包裝，總材料和過去相比節省超過80公噸，不僅兼具環保，繽紛可愛設計為禮盒穿上時尚外衣，成為今年度顏值和CP值皆爆表的送禮首選！禮盒種類從精緻身體沐浴組合、熱賣暢銷護膚組合、方便攜帶旅行組合到獨特男士組合應有盡有，不論是想送給閨蜜、情人、家人，恣意挑選都能將滿滿祝福傳遞到對方心坎，與親朋好友一起迎接「Together」美好節慶時刻！

THE BODY SHOP推出百款聖誕限定禮盒，不同預算、不同對象都能找到適合的禮物。（邱映慈攝）

THE BODY SHOP 3款聖誕限定香氛限量登場。（邱映慈攝）

聖誕球浴糖禮盒。（邱映慈攝）

白麝香絲柔典藏禮盒。（邱映慈攝）

▍3.Espace Beauté最值得期待的2020 AA年度禮盒

Espace Beauté將英國風的耶誕，原汁原味在台灣重現，精選6款最強年末精選禮，一起迎接2021年的到來！玫瑰迷必搶的 「英倫玫瑰寵愛」套組搶先收藏全新第12款「歡沁玫瑰沐浴油」，一聞就愛上的幸福感，絕對讓玫瑰迷心花怒放！歐洲為之風靡的鹽療，AA幫你也準備好了，「舒緩呵護寶盒」中收藏喜馬拉雅山最純淨的舒緩浴鹽晶球，不論是淋浴泡澡，甚至是平時搭配凝膠或潤膚油按摩舒壓，都可以感受歐洲人為何如此喜歡鹽療！每年必搶的「典藏芳療精油珠寶盒」絕對是精油迷詢問度破表的禮盒，一次收藏10款經典沐浴油，絕對是最貼心、最完整的禮盒！AA更推出2020最強的「乾洗手凝露」，天然植物萃取酒精加上尤加利、茶樹精油，絕對是兼顧清潔抗菌又滋潤護膚的防疫新體驗。今年聖誕節還在煩惱入手哪樣聖誕限量美妝？讓AA帶給你及所愛的人，最療癒的珍愛時光吧！

「英倫玫瑰寵愛」含：歡沁玫瑰沐浴油55ml、放鬆香薰蠟燭70g、乳香純露采妍面膜、玫瑰粉嫩軟絨包，是第12款全新沐浴油，搶先於年度禮盒初次登場。（邱映慈攝）

「舒緩呵護寶盒」中收藏喜馬拉雅山最純淨的舒緩浴鹽晶球。（邱映慈攝）

「典藏芳療精油珠寶盒」可一次收藏10款經典沐浴油。（邱映慈攝）

乾洗手凝露含天然精油，更加呵護雙手，添加濃度70%、取自甜菜根的天然精萃酒精，與具抗菌效果的精油成分，若喜愛療癒精油香氣，一定也會愛上它！（邱映慈攝）

▍4.THREE全新沐浴油、身體乳、護手霜

香氛控今年冬天不能錯過的療癒美妝品還有THREE，今年冬天THREE推出全新沐浴精華油，分為一日不同時段調整節律的「平衡系列」、平緩女性動盪心緒的「極致暖心系列」，另外THREE為了呼應聖誕送禮需求，特別推出節慶版限量包裝，除了作為犒賞自己的鼓勵之外也可贈送給心中重要的那個人！除了沐浴油，本次保養系列還推出全新身體乳、護手霜，用過THREE的人就會知道他們家保養的香氣有多麼令人感到放鬆，沒用過的人更要靠櫃試用看看，無論是當做聖誕禮物、或拿來犒賞自己都非常適合。

THREE平衡沐浴精華油、極致暖心沐浴精華油。（邱映慈攝）

THREE平衡身體乳、平衡護手霜。（邱映慈攝）

▍5.DIOR迪奧迷你劇場組展演繽紛聖誕

DIOR全新推出「DIOR迪奧迷你劇場組」，首次與法國插畫家Safia Ouares合作，以DIOR聖誕倒數日曆為靈感，使用細膩線條勾勒出一場於蒙田大道30號前，華麗展演的繽紛聖誕派對。「DIOR迪奧迷你劇場組」完美承襲經典的三面式設計，打開盒身，映入眼簾是華美綺麗的繽紛耶誕夜，璀璨星空於窗檐熠熠綻光，由白色、金色點綴的華麗舞台，DIOR經典香氛化身為劇場主角，邀你一同沉浸於這充滿綺想的耶誕時光。

DIOR迪奧迷你劇場 J'adore香氛組，含100ML香氛和金色幸運星吊飾。（邱映慈攝）

DIOR迪奧迷你劇場花漾迪奧香氛組，含100ML香氛和金色幸運星吊飾。（邱映慈攝）