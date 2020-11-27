來自新加坡的國寶級藝術家Jahan Loh與G-SHOCK暨2018年的「四神」聯名案，再度以「五虎將」為開啟合作，以宇宙、銀河作為背景，正好是Jahan在近年來的創作重心，而本系列的巧妙之處，正在於 Jahan 將馬超、關羽、張飛、黃忠、趙雲這「五虎將」化身為時空穿梭客，以超現實的方式呈現別具特色的中國風情。而這五隻腕錶的設計靈感，不僅是源於歷史上的「五虎將」，更將「金木水火土」五行元素與「仁義禮智信」五常元素的含義，融入錶款設計中。

五虎將系列錶款採用經典數位5600、超人氣雙顯GA-110與份量感十足的GX-56為基礎錶款，透過顏色與圖樣設計分別代表義薄雲天的關羽、勇禮雙全的張飛、龍膽仁心的趙雲、智威並昭的馬超與忠信烈骨的黃忠。

透過顏色與圖樣設計分別代表義薄雲天的關羽、勇禮雙全的張飛、龍膽仁心的趙雲、智威並昭的馬超與忠信烈骨的黃忠。（圖／品牌提供）

其中錶身顏色取自角色服裝配色，並印刷上「金木水火土」五行元素，而背蓋則刻有「仁義禮智信」五常元素。處處詮釋著「五虎將」特質的五枚錶款，均具有 G-SHOCK 一貫出色的防水防震性能，亦是對五位硬朗好漢的細節呼應。Jahan與G-SHCOK以五虎將的強大精神，堅韌不止激勵著大家，勇敢走出屬於自己的英雄之路。

其中錶身顏色取自角色服裝配色，並印刷上「金木水火土」五行元素，而背蓋則刻有「仁義禮智信」五常元素。（圖／品牌提供）

Jahan Loh（羅傑瀚）從 1991 年開始進行街頭藝術創作，他的街頭繪畫以普普風格著稱、用色鮮明強烈，深受美式及日系卡漫的暴力美學影響，創造東西方文化結合的藝術。Jahan從15歲開始因熱衷滑板運動和街頭文化而開啟自己的塗鴉之路。他因替台灣嘻哈團體Machi麻吉設計專輯封面和MTV中的圖畫而聞名，也為他贏得多個獎項，包括MTV年度專輯封面設計獎。