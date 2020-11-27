Milani必羨收藏六色眼采 ＃110 Partner in Crime 5g NT.470。（Milani提供）

Milani眼影底霜Eyeshadow Primer 9ml NT.300。（Milani提供）

Milani必羨收藏六色眼采 ＃140 Rosy Revenge 5g NT.470。（Milani提供）

來自LA的人氣開架彩妝品牌Milani，從尚未進駐台灣市場時，已有許多美妝Youtuber們自掏腰包網路購入，開箱分享「堪稱此生摯愛的玫瑰腮紅」、及「閃到沒朋友的打亮餅」，也讓Milani成為美妝愛用者的海外代購清單首選。

Milani必羨收藏六色眼采110 Partner in Crime，以「擄獲芳心 特調咖啡」的六色濃淡霧面大地色系，獲得百萬訂閱Youtuber、夢幻粉紅系玩具收藏美妝部落客、以彩妝實驗室聞名的人氣Youtuber、以及台灣男性彩妝界名聲響亮單眼皮老濕等青睞，皆在分享妝容時使用過。

Milani必羨收藏六色眼采能成為「默默賣到缺貨」第一名，除了一個眼影盤必備的「不飛粉易上手、顯色好暈染、持久不掉色」等基本要素以外，必羨收藏六色眼采110 Partner in Crime被粉絲們譽為「再手殘都不出錯」的首選，全盤霧面大地色系，彷彿是精品咖啡的六款特調一般，由淺至深、經典百搭、零廢色，單擦暈染疊擦都能輕易打造高質感妝容。無論是出席重要場合或是生活日常選用。