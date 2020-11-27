Milani必羨收藏六色眼采 ＃110 Partner in Crime 5g NT.470。（Milani提供）
Milani必羨收藏六色眼采 ＃110 Partner in Crime 5g NT.470。（Milani提供）
Milani眼影底霜Eyeshadow Primer 9ml NT.300。（Milani提供）
Milani眼影底霜Eyeshadow Primer 9ml NT.300。（Milani提供）
Milani必羨收藏六色眼采 ＃140 Rosy Revenge 5g NT.470。（Milani提供）
Milani必羨收藏六色眼采 ＃140 Rosy Revenge 5g NT.470。（Milani提供）

來自LA的人氣開架彩妝品牌Milani，從尚未進駐台灣市場時，已有許多美妝Youtuber們自掏腰包網路購入，開箱分享「堪稱此生摯愛的玫瑰腮紅」、及「閃到沒朋友的打亮餅」，也讓Milani成為美妝愛用者的海外代購清單首選。

Milani必羨收藏六色眼采110 Partner in Crime，以「擄獲芳心 特調咖啡」的六色濃淡霧面大地色系，獲得百萬訂閱Youtuber、夢幻粉紅系玩具收藏美妝部落客、以彩妝實驗室聞名的人氣Youtuber、以及台灣男性彩妝界名聲響亮單眼皮老濕等青睞，皆在分享妝容時使用過。

Milani必羨收藏六色眼采能成為「默默賣到缺貨」第一名，除了一個眼影盤必備的「不飛粉易上手、顯色好暈染、持久不掉色」等基本要素以外，必羨收藏六色眼采110 Partner in Crime被粉絲們譽為「再手殘都不出錯」的首選，全盤霧面大地色系，彷彿是精品咖啡的六款特調一般，由淺至深、經典百搭、零廢色，單擦暈染疊擦都能輕易打造高質感妝容。無論是出席重要場合或是生活日常選用。

#美妝 #大地 #霧面 #彩妝 #特調