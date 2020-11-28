來自波蘭的37歲超模安嘉魯貝克(Anja Rubik)，以火辣又高䠷的身材而聞名。近日登上時尚雜誌《VOGUE》的封面，特別脫掉外衣嶄露結實的曲線為女性自主權發聲，衝擊力十足的照片成功引起網友的熱烈討論。

天生就是衣架子的安嘉魯貝克，擁有英氣臉孔及179cm超高身材，除了是Gucci、Chanel、Balmain等高級時裝品牌及奢侈品指定合作的名模外，還是國際內衣品牌「維多利亞的秘密」的超模成員之一，在伸展台上相當有知名度。即使在2010年與男模薩薩·基涅采維奇(Sasha Knezevic)結婚，又在5年後離婚，也絲毫沒影響她的高人氣。

而近日時尚雜誌《VOGUE》為製作女性自主權的專題報導，特別找來女性粉絲眾多的她來演繹，只見照片中安嘉魯貝克全身脫光，僅用一條紅色絲質布料遮住重要部位，展現結實的腹肌線條與ㄑ字曲線；下ㄧ張甚至全裸，只用手遮住下體，大方秀出女體之美，一雙大長腿也相當吸睛。

網友看了紛紛大讚「媽呀！這組照片太好看了」、「我有這身材肯定天天穿條繩子就上街」、「這才是女性的威武霸氣」、「太殺了我好愛」成功引發話題。