在IG上狂吸80萬人追蹤的南韓人氣網紅오또맘(ohttomom)，以甜美臉蛋與凹凸有致的魔鬼身材，吸引眾人的目光。而經常在社群平台上分享火辣穿搭的她，近日曬出對鏡檢視身材的短片，性感的曲線令粉絲們看了狂噴鼻血。

身高將近170cm的ohttomom，在公開的貼文中表示「久違的BODY CHECK」，而影片中則是穿著一件紅色蝴蝶結綁帶比基尼，對著鏡子自拍檢視身材的各個角度，並在腰際上帶上一條腰鍊，飽滿的雙峰、結實的川字與ㄑ字腹肌一覽無遺，加上筆直的大長腿，都讓網友忍不住暴動，紛紛留言「這根本是藝術」、「身材太狂了」、「又好看又性感」。

隨後，她還曬出在家斷練翹臀時的方法，只見她穿著兩截式貼身運動服，頭頂著礦泉水跟著音樂擺動臀部，火辣指數爆表吸引超過8萬人觀賞。

但ohttomom的身材也不是一直都這麼纖細，她也曾在貼文中透露自己是靠著多年來的飲食控制及長期的運動，讓她儘管是ㄧ個孩子的媽，身材依舊火辣。