34歲大陸女星楊冪以亮麗外表及纖細美腿聞名，從童星出道，多年後晉升戲劇女神，縱使當了媽依舊以超強品味穩坐時尚指標寶座。近日，楊冪以閃閃發亮的毛衣造型現身公開活動，大膽造型一曝光又掀起一陣討論。

近日，楊冪把一頭浪漫長髮綁成高包頭，以俏皮編髮展現活力，穿上亮片高領毛衣搭配黑色皮褲，以緊身剪裁秀出火辣S曲線，最後更巧妙搭上鑽石口罩，布滿銀色閃光亮片，亮眼造型一曝光果真成功吸引眾人目光。

楊冪以毛衣與口罩相互搭配展現精緻浪漫風。（圖／摘自微博@ 热门明星私服）

透過毛衣與口罩相互搭配，除了精緻浪漫的亮片元素，楊冪更穿上黑色系皮褲及羽絨外套，營造帥氣感的同時還可以禦寒，輕鬆碰撞出風格迥異的時尚感。

楊冪以毛衣與口罩相互搭配展現精緻浪漫風。（圖／摘自微博@ 热门明星私服）

網友們看到楊冪的美照後，紛紛留言大讚：「我冪真的好美呀，鑽石口罩真的好高級，從來沒見過，果然超有時尚感」、「渾身都是亮亮的閃閃惹人愛」、「超級好看的大冪冪」、「這五官披個麻袋都好看」、「大冪冪顏值真的超級能打」等。

楊冪更穿上黑色系皮褲及羽絨外套，營造帥氣感的同時還可以禦寒。（圖／摘自微博@ 全娱乐爆料）

童星出身的楊冪，4歲就開始出演電視劇，曾在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中露臉，後續因出演《神鵰俠侶》的郭襄開始人氣急升，曾在「大陸80後新生代女星」評選中，與黃聖依、王珞丹和劉亦菲一同受封「新4花旦」。