瑞典超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)以仙氣臉蛋配上177cm的火辣身材晉升一線女模，在維多利亞的秘密伸展台上發光發熱，深受大批粉絲愛戴。先前她火熱公開自己懷孕的好消息，後續更時不時發出日常辣照圈粉，近日則換上火辣黑皮衣，大秀性感纖腰。

Elsa Hosk 近期穿上一套超長版皮革風衣外出，內搭一套挖腰洋裝，她巧妙運用黑色遮肚，只在側腰大方秀出緊緻水蛇腰，一秒讓媽媽味歸零，搭配厚底靴把緊身裙穿出帥氣感，照片上傳短短幾小時便吸引超過10萬人按讚。

另一套穿搭中，Elsa Hosk則換上露肩毛衣，一樣屬於簡約穿搭，但以大開口V領營造隨性風，在拍照時，她更驚喜往下拉，讓雪白的直角肩若隱若現，展現高級的性感。

Elsa Hosk 從籃球運動員出身，後續以空靈藍眼與一雙逆天神腿成功轉戰模特兒圈，除了因為疫情關係減少工作量，也因晉升媽媽，她時常在家休養，卻樂於展現超逼人曲線，照片中，可見除了孕肚較明顯，四肢卻依舊瘦到不科學，超辣模樣讓網友們看了紛紛大噴鼻血。