南韓大勢女團BLACKPINK在上個月（10月）發行全新單曲《Lovesick Girls》，MV上線短短7天便吸引超過1億點閱，團員們的一舉一動都是全球矚目的焦點，而成員Rosé（朴彩英）以絕美五官及獨特嗓音走紅，好品味更讓她化身行走的衣櫃，尤其超會駕馭年度最夯的西裝單品！

人美氣質好的Rosé擁有纖細好身材，被廣大粉絲們封為「人間玫瑰」，從日常穿搭照中，可發現西裝的出場率超高，首先是活潑風的黑白格紋款，她內搭黑色運動BRA，秀出大片白皙腹肌，下半身搭配百褶裙，辣曬性感美腿。

另一套則是甜美版的搭法，Rosé在淡粉色系襯衫外搭上淺灰色西裝，營造溫柔的撞色效果，是標準的韓系姐姐風，下半身則搭上深色系素色短褲，維持一貫的甜辣感，運用好看的長腿吸睛。

最後則是大地色系的西裝，Rosé以卡其墨綠色襯托文青氣質，加上條紋設計更顯得活潑，她的好衣品讓粉絲們看了直呼：「好好看」、「Rosé又帥又美真的是女神」、「愛了愛了」、「西裝配裙子好好看」。