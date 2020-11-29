36歲大陸女星戚薇是著名影視歌三棲明星，以精緻長相和纖瘦身材受封「大陸10大美女」之一，更是演藝圈內的人氣辣媽。近日，她穿上黑色絨毛長版大衣配墨鏡，以時尚又個性的穿搭引發熱議。

戚薇擁有強大女明星氣場，從拍攝雜誌大片到登台演出，時不時就能看到她挑戰浮誇的穿搭，近期她就穿出秋冬應景的黑色絨毛大衣，內搭俏皮的紫色印花衛衣，下身選擇緊身褲，凸顯纖細的好身材，讓看似搶眼的翻毛皮外套完美融合在日常穿搭上。

戚薇穿出秋冬應景的黑色絨毛大衣挑戰浮誇的穿搭。（圖／摘自微博@戚薇）

這套黑色絨毛大衣給人一種高級名媛感，加上白色LOGO字體，形成撞色的視覺效果，很適合在日常穿搭中加入來增添氣場，既可以有保暖又不失氣場，粉絲們看了也狂讚：「等到了等到了！貌美如花」、「墨鏡好帥」、「太美了」、「時尚女神」等。

這套黑色絨毛大衣給人一種高級名媛感，加上白色LOGO字體，形成撞色的視覺效果。（圖／摘自微博@戚薇）

戚薇與韓星李承鉉結婚6年感情依舊恩愛，兩人育有一女「盧基·李」，婚後她依舊活越在演藝圈，甜美外型配上凍齡身材，一點都看不出已是1個小孩的媽。