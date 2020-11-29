一年一度的南韓娛樂盛事「2020 Asia Artist Awards亞洲明星盛典」（AAA 2020）於昨日(28日)以直播方式盛大舉行，吸引百萬名網友在線上一同參與。身為南韓女子天團的TWICE也在當日奪下大獎，並以火辣的舞台造型引起網友的熱烈討論。

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多大型活動及頒獎典禮紛紛改由線上舉行，而這次的AAA頒獎典禮也不例外。不過，即使改由線上舉行，仍有知名演員韓素希、徐睿知、李聖經、李準基、金秀賢，以及IZ*ONE、BTS、TWICE、MAMAMOO、ITZY等多位大咖明星與團體前往共襄盛舉。

在亞洲明星盛典中再次奪下「女子人氣歌手獎」的TWICE，昨也帶來精采的表演。只見她們身穿粉紅色套裝短裙搭配白色長襪，露出8雙大長腿甜美現身，而穿著淺粉色連身洋裝的子瑜疑似裙子在熱舞時不小心露出內搭安全褲，讓看直播的粉絲們臉紅心跳。

子瑜還不忘用中文向華語圈的粉絲們表達感謝之意，溫柔又酥甜的嗓音令網友們看了直呼「總算沒白疼妳」、「全程露出姨母笑看子瑜表演」、「我們家寶貝今天真是美」引發話題。