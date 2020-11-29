女團出身的南韓知名女歌手太妍，本月18日發行第2張日文迷你專輯《#GirlsSpkOut》後，陸續受邀登上日本知名女性雜誌《anan》及《ViVi》的封面與內頁，並在網路上釋出火辣照片，令粉絲們大噴鼻血。

前幾日公開的《anan》雜誌照中，太妍先是以一襲背殼型深V拼接長裙電暈一票粉絲。這兩日再曬出《ViVi》的一系列美照，只見太妍以乾淨的妝容及公主盤髮造型，搭配黑色針織上衣與亮鑽胸針做點綴，宛如漫畫裡走出來的少女，沒想到往下一看才發現長裙全透視，大方露出內搭三角短褲與性感長腿，衝突的穿搭成功刺激粉絲的視覺感官。

網友看到後紛紛大讚「我的媽呀！造型太辣了」、「女神穿透視裝也太好看了吧」、「果然什麼造型都難不了她」。

太妍由少女時代出道後，便憑著精緻臉蛋與嘹亮的嗓音征服粉絲，2015年以SOLO歌手身份再次出道後，陸續發行《I》、《Why》、《Something New》、《Four Seasons》及《Spark》等多首暢銷單曲，數度登上多國下載排行榜前幾名，粉絲遍及全球。近日她也接下綜藝節目《Amazing Saturday》(놀라운 토요일)的主持棒，人氣再度爆棚。