被日本媒體封為「最強新二代」的17歲女星木村光希(Koki)，近期因日本新冠肺炎疫情持續爆發，使她工作量銳減，但即使如此，依然收到不少雜誌邀約。而這兩日她在個人社群平台上曬出為時尚雜誌《ELLE》所拍攝的照片，竟「上空入鏡」令網友全看傻了眼。

出道短短兩年，擁有170cm的木村光希便以驚人的氣勢橫掃時尚界，成為香奈兒、COACH、LV等各大精品爭相合作的模特兒，加上承襲了戲劇天王老爸木村拓哉與歌手老媽工藤靜香的優良基因與明星光環，讓她粉絲遍布全亞洲，人氣不斷攀升。

而近日再度登上時尚雜誌《ELLE》封面的她，竟一改過去甜美清新的風格，在公開的照片中木村光希不僅穿上全身透視的蕾絲連身衣；還首次脫掉上衣僅用LV新品包款遮住重要部位，大方秀出側乳弧線與火辣的好身材，令粉絲們看了直噴鼻血。

網路上還一併公開了花絮側拍短片，才發現原來掌鏡者就是親姊姊木村心美，難怪木村光希能夠自在的擺出各種專業的姿勢，也讓大家再次見證兩人的好感情。