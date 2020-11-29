被網友封為「最美趙敏」的香港女星黎姿(已改名黎珈而)，自從結婚引退後就鮮少出席公眾場合，但她依然透過微博與粉絲們持續互動，使人氣居高不下。現年49歲的她，無論是膚況還是身材都宛如少女般維持在最佳狀態，近日她也公開了「居家抗老食譜」，超奢華的菜單令網友大開眼界。

黎姿14歲進入演藝圈後，便憑著一雙水潤大眼及精緻五官受到觀眾喜愛，並陸續在《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》、《新楚留香》、《珠光寶氣》等經典戲劇中演出。但就在2008年事業攀升之際，黎姿宣布退出演藝圈，以便全心照顧因車禍重傷的弟弟並接管其醫美事業，同年嫁給富商馬廷強並陸續生下3名女兒。

如今的黎姿事業有成、家庭幸福，經常在網路上分享奢華生活。她在26日公開的貼文中提到，抗氧化等同延緩衰老，對身體和肌膚都有益。因此會從日常飲食中盡量吸收各種具有抗氧化作用的食物，例如一些莓果和蕈類，她並在13秒的影片中示範炒蛋上加入白松露的超奢華抗老食譜。

黎姿即使已49歲，膚況及身材依然保持在最佳狀態。（圖／微博@黎姿）

白松露每公斤要台幣價28~30萬元，內含豐富的維他命E及羊胎素，是不少貴婦們心中的抗老聖品，沒想到在黎姿手中不僅刨得絲毫不手軟，隨後還大口吃下，羨煞不少網友引發熱烈討論。