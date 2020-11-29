來自美國的好萊塢30歲女星克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)，即將在耶誕節推出全新愛情喜劇《求婚好意外》，近日也受邀登上知名脫口秀節目《Jimmy Kimmel live》進行宣傳，沒想到她穿著一件透視襯衫性感現身，瞬間成為全場矚目的焦點。

克莉絲汀史都華雖靠著《暮光之城》系列電影而紅遍全球，但她還曾在《移動世界》、《公主與狩獵者》、《我想念我自己》、《廢柴特務》等多部電影中演出，去年更一口氣推出《霹靂嬌娃》、《深海終劫站》、《四面受敵》三部電影作品，穩坐一線女星的寶座。

接下來，克莉絲汀史都華也即將在耶誕節推出女女浪漫愛情喜劇《求婚好意外》，與曾演出《魔鬼終結者：黑暗宿命》的麥坎西戴維斯（Mackenzie Davis）聯手搭檔。另外，近日也傳出她將接下黛安娜王妃傳記電影《史賓賽》，令粉絲相當期待。

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而一向敢秀、敢穿的她，登上脫口秀節目為新片做宣傳時，穿著一件黑色透視襯衫搭配黑色窄裙亮相，內搭蕾絲黑BRA及好身材一覽無遺，令觀眾看到後大噴鼻血，紛紛截圖瘋傳。網友更忍不住留言「這臉蛋、這身材都太完美了」、「這套穿搭太殺了」、「主持人不知眼神該看哪」。