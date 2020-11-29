曾在2007年造成轟動的HBO經典影集《花邊教主》(Gossip Girl)，睽違7年再次重新開拍，除了劇情再進化外，還找來了多位新生代演員一同演出。其中，最受到網友們討論的18歲女星艾米麗阿琳林德(Emily Alyn Lind)，近日也被拍到在路邊拍攝的畫面，性感深V的穿搭立即吸引眾人的目光。

由童星出身的艾米麗阿琳林德，擁有精緻五官與空靈的仙氣，加上精湛又自然的演技，使她從小便在多部影集中參與演出，但在2011年在電視劇《復仇》中飾演年輕的阿曼達·克拉克（Amanda Clarke）才成功打開知名度，陸續拿下多項演技大獎。這次接下《花邊教主》中的女主角，也令粉絲們相當期待她在劇中的表現。

隨著此劇的話題不斷攀升，網路上也開始流出她們拍攝時的花絮側拍，近日艾米麗阿琳林德便被拍到路邊拍攝的畫面，只件她穿著黑色深V吊帶禮服外搭白色風衣外套，配上高盤髮髻與鮮豔大紅唇，看起來十分性感，但她的禮服疑似領口太低，使她八字美胸一覽無遺。

網友看到後也忍不住留言「領口低到快走光了」、「媽呀！她好美」、「越來越期待播出了」再度引發話題。