美式休閒服裝龍頭Gap於11月27日盛大開幕全新義大OUTLET門市，繼林口三井OUTLET及桃園華泰名品城之後，Gap正式宣布進駐義大世界購物廣場，隆重開設台灣第三間OUTLET門市。此次也邀請到以陽光形象深植人心的艾力克斯與李詠嫻，時尚夫妻檔來到現場共襄盛舉，並趁著難得的機會為全家大小購足出遊冬衣。

Gap義大OUTLET門市為品牌大中華區第一間將購物空間一分為二的特殊店型，在200多坪的空間內除了有成人裝的空間，也規劃開放式的中島童裝區域，一應俱全的品項搭配一目了然的陳列，提供消費者全新的購物體驗。而歡慶開幕之際，更在限定期間於門口打造「偽出國登機門」，讓化身為機長的品牌吉祥物-布萊納小熊陪大家一起享受一場偽出國的血拼之旅！

對於出遊玩的時尚秘訣，身為旅遊達人的美式夫妻艾力克斯與老婆李詠嫻更大方傳授「3大原則」。（圖／品牌提供）

對於出遊玩的時尚秘訣，身為旅遊達人的美式夫妻艾力克斯與老婆李詠嫻更大方傳授「3大原則」，只要將「時尚、舒適、保暖」貫徹，就能輕鬆掌握！李詠嫻表示：「我身上這套衣服簡約而耐看，完全是我私底下很愛搭配的單品。我很注重比例與舒適度，這套Gap俐落的版型與修身牛仔褲相互襯托，不費力地展現品味。」

艾力克斯也分享到，出遠門最重視莫過於衣服的「舒適感」，而Logo帽T及豐富褲裝完全能夠滿足他舒適自在的穿搭風。（圖／品牌提供）

艾力克斯也分享到，出遠門最重視莫過於衣服的「舒適感」，而Logo帽T及豐富褲裝完全能夠滿足他舒適自在的穿搭風，即便要跑跳或照顧小孩也無需擔心。隨著時序入冬，爸媽為孩子選購衣物，「保暖」成為首要條件，而Gap義大OUTLET門市內齊全的冬裝、童裝，都能讓全家穿得自在安心。從家喻戶曉的經典Logo系列，到適合各種身形的丹寧牛仔，以及讓媽媽們眼睛發亮的Q萌童裝及嬰幼兒商品，Gap義大OUTLET門市都應有盡有！