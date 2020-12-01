樂高迷注意！誠品生活松菸店特別展出風靡全球的樂高LEGO推出逾1,500隻人偶限量又壯觀的樂高牆。其中，有全球瘋迷、蒐藏價破萬的限定樂高人偶「Mr.Gold」、80-90年代經典樂高，還有全方位藝人炎亞綸、超人氣歌手J.Sheon等名人設計全球僅一隻的獨家人偶隱身其中；信義店則有巨型蝙蝠俠人偶化身聖誕老人，還有積木創作職人戴樂高老師親手拼製迷你聖誕樂高村，今年一定要打卡收藏！

集結台中10家超人氣甜點的「2020誠品生活耶誕市集」於11/28-12/16在新光三越台中中港店10F天空劇場展開，有巷弄內的排隊甜點專賣店「小島遇見他」推出出爐就秒殺的可頌麵包，香脆滋味一口上癮；爆紅人氣打卡甜點「一顆蛋．糕」推使用法國發酵無鹽奶油手工製成的造型杯子蛋糕，口感甜而不膩；堅持手工製作「one bear一隻熊甜點森林」爆漿生乳銅鑼燒，綿密滑順的鮮奶內餡，是難忘滋味；誠品生活expo精選台中在地肖年頭家有「森小姐的茶店」推多達20種茶款聖誕倒數月曆禮盒，還有在地水果手工熬煮「果實男子」的果醬禮盒，送禮自用兩相宜；12/5還有深受台灣人喜愛的日本人偶Sonny Angel推人偶彩繪體驗，邀您動手畫出心中的聖誕天使。

誠品生活信義店巨型蝙蝠俠人偶化身聖誕老人邀您打卡收藏。（圖／品牌提供）

藝人炎亞綸設計全球僅一隻的獨家人偶隱身其中。（圖／品牌提供）

誠品生活松菸店「動手玩」聖誕烘焙課程，可以自己動手做聖誕樹餅乾、麋鹿馬卡龍還有小聖誕老人草莓派塔與蛋糕；新板店「Yellow Spring Lab」有獨家手作聖誕樹蠟燭課程，花藝專家「橙沐」也推薦聖誕花圈課程，親手作聖誕裝飾裝點家中的節慶氛圍；此外，12/5-12/20指定活動日期，誠品生活南西、信義店、松菸店、台南文化中心店、高雄悦誠店也有樂高小雪人與薑餅屋的積木手作課程，陪您度過聖誕節！

誠品生活松菸店「動手玩」聖誕烘焙課程，可以自己動手做聖誕樹餅乾、麋鹿馬卡龍還有小聖誕老人草莓派塔與蛋糕。（圖／品牌提供）

誠品書店也推多款樂高商品，邀樂高迷一起蒐集：「LEGO創意組裝文具系列」可依自己喜好組裝出尺、原子筆、橡皮擦等文具，還能將可愛LEGO小人偶拚在文具上，展現個人魅力；喜歡電影的您絕不能錯過《哈利波特》、《侏儸紀公園》等樂高書，隨書附上小積木跟角色人偶，可搭配書中故事說明拼出電影場景，收藏經典；將LEGO人偶隨身帶著走！「LEGO鑰匙圈燈」系列推出星際大戰、神力女超人等熱門電影角色，還有穿上可愛熱狗、仙人掌裝的LEGO人偶，鑰匙圈搭配LED燈實用又可愛。