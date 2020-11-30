美國30歲知名女演員艾希莉·班森(Ashley Benson)，因演出多部電視影集打開知名度。近日受邀登上時尚雜誌《Vanity Fair》的12月號封面，以一襲全身透視的造型洋裝性感現身，火辣曲線一覽無遺。

艾希莉班森擁有精緻五官與甜美笑容，8歲時就被知名模特兒公司The Ford Modeling Agency簽約成為平面模特兒，後來開始拍攝廣告及接拍電視劇，陸續在影集《美少女的謊言》（Pretty Little Liars）、《我們的日子》（Days of Our Lives）、《追愛總動員》(How I Met Your Mother)及電影《放浪青春》（Spring Breakers）中演出。加上過去她曾與27歲知名超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的一段情，讓她知名度大開成為家喻戶曉的女星。

日前網路上釋出多張艾希莉班森為雜誌拍攝的封面美照，只見她除了穿上多層次流蘇洋裝展現張力及迷人魅力外，其中一張照片，她更直接穿上胸前深V至肚臍的透視造型禮服，大方展現凹凸有致的曼妙曲線，加上冷艷又性感的表情，令網友們看了直噴鼻血。

艾希莉班森前幾天也在個人社群平台上，曬出為服飾品牌代言的側拍辣照，鏤空又深V的膚色洋裝，一個轉身便露出性感翹臀，同樣吸引超過75萬人按讚，引發話題。