美國30歲知名女演員艾希莉·班森(Ashley Benson),因演出多部電視影集打開知名度。近日受邀登上時尚雜誌《Vanity Fair》的12月號封面,以一襲全身透視的造型洋裝性感現身,火辣曲線一覽無遺。

艾希莉班森擁有精緻五官與甜美笑容,8歲時就被知名模特兒公司The Ford Modeling Agency簽約成為平面模特兒,後來開始拍攝廣告及接拍電視劇,陸續在影集《美少女的謊言》(Pretty Little Liars)、《我們的日子》(Days of Our Lives)、《追愛總動員》(How I Met Your Mother)及電影《放浪青春》(Spring Breakers)中演出。加上過去她曾與27歲知名超模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)的一段情,讓她知名度大開成為家喻戶曉的女星。

日前網路上釋出多張艾希莉班森為雜誌拍攝的封面美照,只見她除了穿上多層次流蘇洋裝展現張力及迷人魅力外,其中一張照片,她更直接穿上胸前深V至肚臍的透視造型禮服,大方展現凹凸有致的曼妙曲線,加上冷艷又性感的表情,令網友們看了直噴鼻血。

艾希莉班森前幾天也在個人社群平台上,曬出為服飾品牌代言的側拍辣照,鏤空又深V的膚色洋裝,一個轉身便露出性感翹臀,同樣吸引超過75萬人按讚,引發話題。