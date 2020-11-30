隨著新的一年越來越近，日本各大網站陸續推出各種票選活動，知名網站rankingoo近日邀請超過1.3萬名網友，針對他們心目中最理想的「國名女神」進行投票，名單中有北川景子、石原聰美、深田恭子、綾瀨遙、有村架純等知名女星，但第一名再度被新垣結衣拿下。

「國名女神」選出來TOP10名單，從10名往前序為多部未華子(10名)、永野芽郁(9名)、深田恭子(8名)、上白石萌音(7名)、清原果耶(6名) 廣瀨鈴(5名)、有村架純(4名)。

第3名 濱邊美波

年僅20歲，憑著洋娃娃般的精緻五官與清新的氣質，在《天才麻將少女》、《狂賭之淵》《不在場證明破解少女》等日劇中大受觀眾喜愛，加上她在節目中展現活潑可愛的青春活力，使她人氣爆棚。

第2名 綾瀬遙

綾瀬遙自出道以來，便以甜美的臉蛋與精湛的演技擄獲觀眾的心，也曾多次拿下演技大賞，是不少人心目中的女神。明年3月她也將推出《嬌妻出沒注意》劇場版，令粉絲們十分期待。

第1名 新垣結衣

新垣結衣2016年以日劇《月薪嬌妻》紅遍全亞洲，俏皮又溫柔的形象深植人心，還因此獲得了「國民老婆」的稱號。今年再以日劇《寵女青春白皮書》創下超高收視率，人氣不可小覷。