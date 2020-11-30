大陸女星童瑤以精緻優雅長相及纖瘦身材走紅，早從剛出道就因高冷氣場被封為「小章子怡」，近期則靠著在夯劇《三十而已》中飾演「顧佳」而聲勢飛躍。近日，她以一身復古波浪捲造型出席公開活動，展現女神氣質圈粉。

童瑤與電視劇《叛逆者》劇組日前一同亮相央視新劇記者會，身為女主角的她，穿著一件 Stella McCartney 無袖深色羊毛長裙，搭配 CASADEI 棕橘色高筒靴，絲絨感的材質可說是今年的秋冬必備款，一穿就有超強氣勢，最後搭配 Tiffany&Co 耳環，不僅風格復古，更襯托出她優雅的魅力。

童瑤身上的洋裝採取純色設計，點綴簡約的線條，仔細一看可發現在領子衣襟和腰帶處巧妙拼接了皮質包邊，而無袖設計也秀出她纖細的手臂線條，在目前微涼的入冬之際看起來更為清爽。

大陸女星童瑤穿著 Stella McCartney 無袖深色羊毛長裙，搭配 CASADEI 棕橘色高筒靴出場。（圖／摘自微博@童瑤工作室）

童瑤穿衣品味向來大氣又有氣質，粉絲們看了也狂讚：「童瑤姐姐太美了，知性又優雅」、「姐姐的眼眸最美的琥珀，是俘獲我心的最美的那顆」 、「超級好看」、「太高級了」、「顏值好絕」等。