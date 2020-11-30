美國好萊塢知名女星莎朗史東(Sharon Stone)，即使已62歲但她始終將身材維持在最佳狀態。近日她在社群平台上公開好友幫她拍的「居家私人照片」，性感吊帶裙配上火辣的姿勢，彷彿再現電影《第六感追緝令》中經典的開腿畫面，令粉絲們看得臉紅心跳。

莎朗史東擁有精緻的空靈五官與174cm的高䠷身材，在出道前曾因懷有明星夢而輟學拚命試鏡，直到1992年憑著《第六感追緝令》(Basic Instinct)中，一幕開腿的畫面而打開知名度，也因此有了「開腿女王」的封號。後來還曾在電影中成功詮釋金髮尤物，全裸上陣演出，使她性感女神的形象深植人心。

莎朗史東近幾年雖將重心轉往慈善事業發展，但她仍經常登上時尚雜誌封面，展現她凹凸有致的火辣身材。

另外，她也經常透過IG與粉絲們互動分享生活，在近日公開的照片中，只見她穿著一件爆乳馬甲連身衣，外搭絲質襯衫坐在沙發上，張開雙腳露出一雙超吸睛的大長腿，火辣身材及絕佳狀態都讓人不敢相信她已62歲，讓網友看了忍不住大讚「媽呀！這實在太辣了」、「好美的身材曲線」、「真的是逆天長腿」。