32歲台灣女星許采晴（拐拐）以D罩杯好身材在網拍模特界走紅，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，她近年不僅積極朝演藝圈發展，更推出自創運動內衣品牌，受封「最辣闆娘」、「內衣女神」。近日拐拐身穿一套火辣蕾絲裝前往知名打卡點九樹森林，美照才剛在IG上曝光就引發熱議。

拐拐以火辣形象深植人心，除了不時曬出清涼寫真耍辣，她絕佳的身材更連包緊緊的長袖都能完美駕馭！這次她選穿一件草綠色蕾絲上衣，上半身以深V領口展現天鵝頸及鎖骨線，更隱約透出內搭的黑色內衣，讓飽滿胸型隨之曝光，畫面相當養眼。

在下半身，拐拐則選穿黑色皮革運動褲，以微鬆版型來平衡上半身的貼身感，搭配上亮皮的西部牛仔靴，尖頭設計也是今年相當流行的款式，一穿就能凸顯出修長美腿，成功展現帥氣個性風。

皮膚白皙的拐拐穿上綠色之後更顯得透亮，她則在貼文中寫下：「終於到了一年的最後一個月，2020趕快過吧！我只想趕快出國玩！」粉絲們看了則紛紛回應：「好看」、「辣台妹」、「希望疫情快速退散，讓妳可以環遊全世界。」、「好想遇到你」、「女神無誤」等。