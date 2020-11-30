在日本寫真界擁有「國民情婦」之稱的28歲女星森咲智美，即將於12月13日發行全新的半裸寫真DVD《恋一夜》，並在個人社群平台上貼出多張火辣照片。日前她還不忘在節目錄影前曬出性感的「拉鍊造型」為作品宣傳，令粉絲狂噴鼻血。

森咲智美2010年由「賽車皇后」身份出道後，憑著亮麗可愛的外表，與前凸後翹的好身材累積超高人氣，轉戰寫真界後她更善用自己的優勢，以豐滿的G罩杯推出寫真集，成功收服男粉的心，成為新一代的性感女神。

今年開始森咲智美還開設個人YouTube頻道，與網友們分享生活細節及健身影片，並不時放送養眼的穿搭造型，使人氣不斷攀升。

接下來森咲智美除了推出寫真集外，還將推出寫真DVD讓粉絲們收藏，她也不忘在IG上持續曬出辣照為新作品宣傳，在近日公開的照片中，她穿著一件胸口附有拉鍊的貼身洋裝，並將拉練拉至胸下使圓潤雙球一覽無遺，下ㄧ張照片她還將鏡頭拉近，吸引超過4萬名粉絲按讚，紛紛留言「太辣了」、「這是要人怎麼睡」。