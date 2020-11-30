22歲大陸女星孟美岐以美艷脫俗的長相走紅，出身南韓女團宇宙少女，隨後更加入大陸女團「火箭少女101」，以火紅的C位成員身份出道，近期單飛後，她火熱推出全新solo單曲《Miss You》，更以開衩辣裙登上雜誌封面，展現出性感的超強氣場。

孟美岐是新生代女星中的話題女神，近日她帶著全新單曲回歸，並再次登上明星雜誌《OK!精彩》封面，在拍攝中，孟美岐以俐落黑髮造型登場，並換上一套 MAX MARA FW2020 黑色絲絨長裙，以高質感開衩設計展現一雙逆天美腿，加上 L.​​XÚ YUHAN 白色皮質腰封點綴，輕鬆展現超強時尚表現力。

孟美岐再次登上明星雜誌《OK!精彩》封面。（圖／摘自微博@精彩OK）

在另一套穿搭中，她選穿 JNBY 針織衫及短裙，搭配前衛的 MONCLER 1952 FW2020 袖套，最後腳踩 DYMONLATRY 軍靴襯托出個性風格，特立獨行卻依舊充滿青春魅力。

孟美岐選穿 JNBY 針織衫及短裙，搭配前衛的 MONCLER 1952 FW2020 袖套展現活力穿搭。（圖／摘自微博@精彩OK）

孟美岐無論歌喉還是舞蹈都是粉絲們公認的實力派，因此被譽為「舞台女王」，而私下的她除了高顏值，更連穿搭品味都是不少少女的時尚指標，這次她再度突破過去的甜美風，以帥氣模樣電暈大票粉絲，讓眾人看了紛紛大讚：「高級女神氣場」、「漂亮寶貝」、「酷帥又有小性感」、「舞台女王孟美岐好好看」等。