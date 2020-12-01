現代人越來越注重生活品質與健康保養，使得網路上出現不少「逆齡」網紅。像是近日在網路上爆紅的印尼網紅Puspa Dewi，已經當阿嬤的她，不僅臉蛋看不出年紀，還有逆天好身材，讓不少網友大開眼界。

Puspa Dewi今年已53歲，但臉蛋及皮膚卻如少女般亮眼光滑，加上一雙水汪汪的大眼睛，與時髦的穿著打扮，讓不少人誤以為她只有20幾歲。與24歲的兒子出門時，因經常會勾著手逛街，而被誤認為情侶，加上兒子不久前才與媳婦生下孫子，一起帶出門時更時常被誤認成小孩的母親，讓她哭笑不得。

Puspa Dewi只好在網路上曬出過去與老公及小孩一家出遊的舊照，證明自己的年紀與過往的經驗。

除此之外，Puspa Dewi私底下也非常嚴格控管身材，時常可以看到她在IG上分享健身及做瑜珈的影片。近日還跟上流行玩起了抖音，並曬出多個熱舞的短片，秀出結實的腹肌線條與身材曲線，讓網友們看傻了眼，吸引超過47萬名粉絲追蹤，成為最夯的阿嬤網紅。