Loro Piana於上海恆隆廣場一樓店舖舉辦“Home To Luxury盛裝派對”展示酒會，甄選呈現全新節日系列。特邀女星劉詩詩到現場傾情助陣，共同編織冬日奇蹟。

由喀什米爾製成Maxi圍巾和Beanie帽子上不同顏色和厚度的條紋，和高領毛衣上的雪花圖案設計，不禁讓人構想冬季風景。2020-2021秋冬系列的男女款Vicuña駱馬絨精品，因新造型的加入而更加豐富多彩。品牌一直在為改善駱馬生存環境作貢獻，以此保護大自然所餽贈的無價瑰寶。

由喀什米爾製成Maxi圍巾和Beanie帽子上不同顏色和厚度的條紋，和高領毛衣上的雪花圖案設計，不禁地讓人構想冬季風景。（圖／品牌提供）

節日系列亦對此標誌性動物的致敬，幾何圖案「安第斯皇后」生動地描繪了Vicuñas駱馬，呈現在真絲Twill圍巾或女士領巾上，用繽紛色調重新詮釋季節性穿搭，喀什米爾格紋上印有柔和的顏色印有小駱馬，搭配麂皮飾邊，創造有趣和富有原創性的設計。

2020-2021秋冬系列的男女款Vicuña駱馬絨精品，因新造型的加入而更加豐富多彩。（圖／品牌提供）

Extra Pocket系列展現出品牌的卓越品質和獨特風格，不同形狀和大小的迷你包款，讓所有隨身小物件便於攜帶，配以可拆卸肩帶，以作為手拿包使用，顏色及皮質多種選擇，總會找到自己喜愛的搭配方式。