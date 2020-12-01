美國23歲女星貝拉索恩(Bella Thorne)，從童星出道後，穿著風格越趨大膽、性感，今年甚至開設「18禁」成人網站販售火辣私照而賺進大把鈔票。近日她在個人社群平台上曬出「居家辣照」，吸引超過55萬人按讚。

貝拉索恩過去曾以迪士尼影集《舞動青春》聞名，陸續在電影《亞歷山大衰到家》及《恐龍尤物》中飾演高中生，清純甜美的形象深植人心，也讓她火速竄紅。但隨著年紀逐漸增長，今年23歲的她開始顛覆過去清純形象，經常在IG上曬出性感「福利照」，展現前凸後翹的好身材，令不少喜愛《舞》劇的觀眾直呼「崩壞了」，但也因此成功轉型成為男性心中的性感女神。

貝拉索恩本月20日將推出驚悚電影《女孩》(GIRL)，除了在IG上曬出短片為戲宣傳外，也不忘為自己所經營的成人網站貼出新品預告短片，片中她只穿著粉色內衣褲，性感尺度爆表，引起網友們瘋狂轉發，引發話題。

貝拉索恩隨後再分享出在家時的穿著，只見她穿著粉色大學長T搭配桃紅色小褲，坐在窗邊展現白皙長腿，再度令人看得大噴鼻血，直呼「辣到受不了」。