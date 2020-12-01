法國精品品牌 Longchamp 以Le Pliage「摺疊包」聞名，而現任品牌總裁 Philippe Cassegrain 近日傳出在法國當地時間28日因新冠肺炎（COVID-19）病逝，享壽83歲。

Philippe Cassegrain 身為創辦人 Jean Cassegrain 的兒子，他自1972年起接任職務，在品牌服務60年，以親自設計的 Le Pliage「摺疊包」聞名世界，受封「法國國民包」，曾在全球各地銷售超過3千萬顆。

Longchamp 更在今年5月，推出全新My Pliage® Signature字母訂製包，包款提供3種尺寸與15種包身顏色供消費者選擇，搭配潮流字母縮寫躍上包身，將包款幻化為充滿街頭風格的藝術作品，輕鬆展示個人專屬識別。

My Pliage® Signature字母訂製包身布料採回收寶特瓶製成，愛時尚同時落實環保，展現愛地球的生活美學，包含女星隋棠、陳庭妮、吳速玲、男星錦榮、曹格、運動員楊俊瀚等名人都搶著背。