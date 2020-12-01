韓國女星克拉拉(Clara/李成敏)，以亮麗的外表而聞名，經常透過個人社群平台與粉絲們互動分享穿搭及生活。近日克拉拉曬出受邀出席活動的照片，性感的高衩洋裝穿搭，令人看得臉紅心跳。

克拉拉擁有天使臉孔、凹凸有致的魔鬼身材，2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後逐漸在網路上累積人氣，經過兩年的時間才正式進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，後來轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地人氣迅速攀升。

克拉拉穿著風格一向大膽、前衛，即使已成為人妻，還是經常以不同的裝扮展現傲人的身材曲線。克拉拉近日在IG上，便公開了多張出席服飾品牌活動時的照片，最後一張照片中，她穿著一件羽絨長版大衣，內搭高領絲質洋裝，側面高衩的設計直逼腿根，使一雙大長腿若隱若現十分性感。

克拉拉不久前也曾在IG上，曬出穿著漆皮風衣外套的工作側拍辣照，超殺的整體造型加上修長又筆直的腿部線條，都令粉絲們直呼「太帥了」。