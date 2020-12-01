日本超正女歌手加治瞳（加治ひとみ），即將於12月18日發行全新美容寫真集《加治瞳 加治Body》，為宣傳新書加治瞳近日受邀拍攝雜誌《週刊Playboy》及《CLASSY》的內頁寫真，並在網路上先行公開一系列火辣側拍，吸引粉絲們的目光。

加治瞳擁有甜美臉蛋、精緻五官，以模特兒身份在演藝圈闖蕩多年後，才在28歲簽約正式出道成為歌手，而她為了讓身材一直維持在最佳狀態，連續8年嚴格控制飲食並不間斷的鍛鍊身材，讓腹部的馬甲線始終清晰可見，火辣曲線也成為不少男粉絲們心目中的性感女神，因此有「馬甲線女神」的封號，吸引超過42萬人追蹤。

加治瞳在日前公開的照片中，先是曬出一組拍攝《CLASSY》時的花絮照，只見她穿著黑色高領衣，下半身只穿著一條黑色三角褲，大方曬出苦練多時的腹肌曲線，令粉絲看得臉紅心跳。

加治瞳隔天再PO出《週刊Playboy》的寫真辣照，僅穿著白色蕾絲小褲，上半身全裸的趴在地板上大秀豐滿上圍與極致好身材，再度讓網友們暴動，紛紛留言「這身材太美了」、「根本是藝術品」、「果然是我的女神」。