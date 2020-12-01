大陸女星柳岩以E罩杯惹火身材與亮麗外表走紅，早期從主播轉行進演藝圈，2015年曾被TC Candler選為「全球100張最美面孔」第89名，曾演出電影《畫皮》、《擺渡人》等，擁有不少死忠粉絲支持。近日，柳岩穿上一身火辣平口裙現身金雞百花獎，瞬間成為全場焦點。

出道多年的柳岩在今年入圍2020年第33屆金雞百花獎最佳女主角的提名，只見她滿心歡喜出席，更以一貫性感嫵媚的風格現身，身穿一套淺綠色平口抹胸禮服展現氣質，除了豐滿的美胸呼之欲出，讓人看了全被電暈，下半身更有著蓬蓬的裙擺，整個人看起來就像年輕了20歲，狀態極好絲毫看不出來已經40歲。

柳岩在今年入圍2020年第33屆金雞百花獎最佳女主角的提名。（圖／摘自微博@柳岩 ）

除了少女感十足的禮服，柳岩更大膽剪去一頭長髮，以煥然一新的俏麗短髮回歸，凸顯出她精緻五官和妝容，氣質滿分讓粉絲們看了直呼：「真的太嫩了」、「柳岩姐姐好可愛」、、「我的公主岩太美了吧」、「這綠色很好看啊，很少女心」等。

柳岩在分享後台寫真時，更寫下：「我想戴著綠髮箍走。」只見她別上綠色蝴蝶結，白皙性感的事業線及香肩一覽無遺，火辣的身材讓人嘆為觀止，被譽為「大陸版林志玲」當之無愧。

柳岩穿一套淺綠色平口抹胸禮服展現氣質。（圖／摘自微博@柳岩）