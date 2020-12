美國流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez),日前傳出接下傳記電影的女主角同時擔任監製,令粉絲們相當期待。她這兩日也受邀登上時尚雜誌封面,並在網路上公開霸氣又迷人的照片,吸引粉絲們熱烈討論。

在《VOGUE》公開的照片中,賽琳娜穿著多套誇張的華服,露出性感香肩與鎖骨,吸引網友的目光,尤其是她穿著毛領皮革大衣的照片,裡面疑似沒穿使性感雙峰若隱若現相當性感。不少粉絲也發現她不僅臉蛋小了一圈,就連圓潤的身形也變得十分纖細,而這些都是她努力健身及控制飲食的成果。

粉絲們看到照片後,紛紛留言大讚「天哪!你太美了」、「小天后果然不一樣」、「愛死妳了,一定要保持健康」、「這組照片實在太好看了」成功引發話題。

另外,賽琳娜今年除了在音樂創作上交出亮眼成績外,也積極發展副業,先是開設個人美妝品牌「Rare Beauty」,再接下料理節目《Selena + Chef》的主持棒,成為全方位女星。賽琳娜近日也確定接下傳記電影《In The Shadow Of The Mountain》,在其中飾演第一位征服世界七大頂峰(Seven Summits)的女同志登山家,讓戲為演先轟動。