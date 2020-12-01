23歲大陸女星關曉彤因清純討喜的形象受封「國民閨女」，在新生代女星中備受看好。近日，她受邀出席第33屆中國電影金雞獎頒獎活動，她以一身白紗裙浪漫登場，造型宛如仙女下凡，以若隱若現的透視效果電暈眾人。

關曉彤穿上一套珍珠白浪花裙，純白色的薄紗搭配蓬蓬裙擺設計，讓她舉手投足都充滿仙女氣質，展現不同以往的女神魅力，在妝容上，她化上水汪汪的珍珠淚眼妝，更在頭上點綴珍珠頭飾，化身海邊的一抹珍珠白，讓浪花裙隨風飄逸，畫面超唯美。

關曉彤穿上一套珍珠白浪花裙，讓她舉手投足都充滿仙女氣質。（圖／摘自微博@关晓彤工作室）

除了亮麗登場，她更前往海邊拍攝一系列寫真，讓大批粉絲看了大讚：「好像是人魚公主」、「少女與礁石好美」、「是外景誒，好評！給工作室加雞腿」、「我的天吶太絕了寶貝」、「啊啊啊好美啊」等。

關曉彤穿上一套珍珠白浪花裙前往海邊拍攝一系列寫真。（圖／摘自微博@关晓彤工作室）

關曉彤4歲就以電視劇《煙海沉浮》出道，她的父親是影視演員關少曾，祖父是北京琴書大師關學曾，屬於家世顯赫的女明星，而當年的小女孩目前已經蛻變為身高173cm的23歲小女人，靠姣好身材和自然演技圈粉無數。