SUQQU晶采立體眼彩盤136，2600元。（SUQQU提供）

SUQQUSUQQU晶采柔艷唇釉(霧光) 103 ，1850元。（SUQQU提供）

AROMATHERAPY ASSOCIATES典藏芳療精油珠寶盒，3500元。（AROMATHERAPY ASSOCIATES提供）

AROMATHERAPY ASSOCIATES輕旅經典滾珠(3款)，2500元。（AROMATHERAPY ASSOCIATES提供）

Rodial粉鑽光魔法盒，620元。（Rodial提供）

Rodial龍血保溼耶誕禮盒，4900元。（Rodial提供）

歐舒丹節慶嘉年華修護髮品聖誕樹彩球組形象照。（歐舒丹提供）

歐舒丹節慶嘉年華杏仁聖誕樹彩球組，680元。（歐舒丹提供）

歐舒丹節慶嘉年華乳油木佛手柑舒芙護手霜30ml，400元。（歐舒丹提供）

搶攻耶誕好禮市場，美妝業者再推最後一波耶誕限定組合， 歐舒丹節慶嘉年華彩球組系列，經典品入門價，搭配星型及耶誕樹的可愛造型，為贈禮更添驚喜，SUQQU英國限定以bling blibg亮澤感打造新色彩，再添保養成分，上妝同時保養，也妝感更顯色持久。

東方美集團旗下Espace Beauté獨家代理英國頂級正統芳療AROMATHERAPY ASSOCIATES，限量推出「珍愛時光」系列年度禮盒，由全新歡沁玫瑰、心靈之沐2款沐浴油英倫玫瑰寵愛、清新淨化揭開序幕，還有居家放鬆必備的「舒緩呵護寶盒」，秒殺組合「典藏芳療精油珠寶盒」、「輕旅經典滾珠」。

英國保養Rodial耶誕禮盒首度登台，台灣特別引進「龍血保溼耶誕禮盒」以及「粉鑽光魔法盒」，龍血保濕系列自上市以來話題不斷，更讓好萊塢女星為之瘋狂，不僅是Lady GaGa金球獎後台妝前保濕聖品，在全球更創下了每分鐘銷售1瓶佳績。