聊到開架的眼線筆或睫毛膏，一定會有人推薦KISSME花漾美姬，今年秋冬KISSME的人氣商品「一筆耀眼極細眼線膠筆」、「瞬翹自然捲纖長睫毛膏」推出超美的限定色粉紅棕，溫柔有神、低調微醺帶有粉紅感的棕色，打造混血感娃娃妝效，展現溫柔又不失自然的電眼心機術！

「一筆耀眼極細眼線膠筆」妝效自然柔和，可打造低調有神的眼眸，是化妝包必備眼妝神器，1.5mm超極細膠質筆芯，絲綢般滑順好上色質地，輕鬆描繪精細線條與內眼線，立即呈現深邃妝感。除熱賣的黑、深棕色、淺棕色，秋冬推出今年必收美色「粉紅棕」，溫柔有神、低調微醺帶有粉紅感的柔美棕色，呈現混血感娃娃妝效，讓眼妝到夜晚都不斑駁。

一筆耀眼極細眼線膠筆#粉紅棕。（圖／品牌提供）

「瞬翹自然捲纖長睫毛膏」是KISSME最多人不斷回購的人氣商品，使用過必成為鐵粉，獨特Super Q配方和全日鎖定捲翹技術，讓睫毛根根瞬翹、自然捲Q，一刷打造甜美大眼，秋冬推出的「粉紅棕」自帶微醺神祕甜美感，眨眼間展現輕甜曖昧小心機。

瞬翹自然捲纖長睫毛膏#粉紅棕。（圖／品牌提供）

本次限定色「粉紅棕」非常能夠襯托亞洲人膚色，讓肌膚更顯白的同時，又能增添甜美感，使用「一筆耀眼極細眼線膠筆粉紅棕」描繪內眼線，補滿睫毛內部間隙，營造無辜勾人眼神，再夾翹睫毛、刷上「瞬翹自然捲纖長睫毛膏粉紅棕」，每次的眨眼都散發出讓人無法抵抗的神祕甜美氣息，讓人目不轉睛！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出五名粉絲，每人可獲得KISSME花漾美姬秋冬限定色「粉紅棕」新品*1，隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/12/10

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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