年終是感恩慈善的季節，尤其今年新冠肺炎重創全球，腕表品牌在告別2020年的最後一刻推出公益腕表，藉此回餽社會。寶格麗攜手義大利空軍推出Aluminium Tricolore腕表義賣，所得將捐贈義大利3家兒童醫院，江詩丹頓則捐出Les Cabinotiers閣樓工匠腕表在拍賣會義賣，所得將捐贈羅浮宮。

寶格麗與義大利空軍攜手推出Aluminium Tricolore限量慈善腕表，義賣所得捐贈3家兒童醫院。（BVLGARI提供）

寶格麗近日才以Aluminium Chronograph鋁合金腕表計時碼表拿下日內瓦鐘表大賞「最佳ICON獎」，如今更以該得獎作品與義大利空軍(Aeronautica Militare)合作，推出Aluminium Tricolore特別版腕表義賣，腕表融入義大利國旗紅綠白三色元素，販售所得將捐贈「Un dono dal cielo」 (來自天堂的禮物）募款活動，用於兒童醫院營運，可說別具意義。

寶格麗推出Aluminium Tricolore限量慈善腕表，上有義大利國旗的三色元素。9萬4500元。（BVLGARI提供）

江詩丹頓與羅浮宮的關係緊密，繼協助羅浮宮修繕骨董座鐘計畫之後，今年羅浮宮受疫情衝擊出現營運困難，為此江詩丹頓捐贈一枚

江詩丹頓訂製表義賣得標者可選擇將羅浮宮的館藏繪在表盤上，圖為以灰階琺瑯重現紀堯姆馬利的雕刻作品《馬利駿馬》。（Vacheron Constantin提供）

Les Cabinotiers閣樓工匠訂製腕表，即起至15日在佳士得官網「以羅浮宮之名 (Bid For the Louvre)」義賣，得標者可以微繪琺瑯或灰階琺瑯工藝在表盤上重現羅浮宮的任一件藝術品，為江詩丹頓與羅浮宮雙認證的獨一無二之作。

江詩丹頓捐出訂製腕表義賣支助羅浮宮，圖為微繪琺瑯重現法國女畫家勒布倫和她的女兒自畫像。（Vacheron Constantin提供）

得標者除了可獲得訂製腕表，還可享有羅浮宮閉館時刻的尊榮私人專屬導覽，選定自己最愛的館藏藝術品融入表盤中，並受邀參觀江詩丹頓的表廠，與工藝大師討論腕表設計的細節，得標者在9個月至12個月拿到訂製表後，還可返回羅浮宮與藝術品合影，拍賣所得用於支持羅浮宮博物館的社會教育之用。