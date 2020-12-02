南韓「戲劇女神」全智賢，近日除了忙著與實力派男星朱智勛趕拍電視劇《智異山》外，也為自己所代言的飾品品牌趕拍秋冬新品形象照，在釋出的照片中全智賢小露性感，再度展現女神魅力。

全智賢出道時便憑著亮麗的外表、173cm的高䠷身材，在模特兒界獲得注意，後來轉戰戲劇圈後，陸續在《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等戲中以自然又精湛的演技獲得觀眾喜愛。

但在2018生下二寶後她便將生活重心轉往家庭與慈善事業上，直到今年才宣布復出，將與男星朱智勛一連合作《智異山》，及Netflix所製作的原創韓劇《屍戰朝鮮：阿信前傳》兩部作品，令粉絲期待不已。

全智賢除了戲劇作品外，代言廣告也從不間斷，近日在網路上公開一組她為品牌「STONEHENgE」所拍攝的形象照。只見全智賢在其中換上襯衫外搭咖啡色馬甲洋裝、紅色漆皮超挺大衣等造型，而其中一件黑色低胸吊帶洋裝，則是在她側身時隱約露出性感深溝，加上全智賢絕佳的膚況，完全看不出來已是2個孩子的媽，引起網友熱烈討論。