提起19世紀振興德國製表工藝的製表大師，除了朗格（Ferdinand A. Lange ），Moritz Grossmann也是居功厥偉的一代宗師。為慶祝Moritz Grossmann獨立製表正式登台，代理商瑞博品特別引進一只Moritz Grossmann大師昔日親製的骨董懷表，並展出多款新表，古今呼應，別具意義。

Moritz Grossmann傳世的作品不多，多數為格拉蘇蒂腕表博物館收藏，這款來台展出的私人收藏懷表融入昔日大師的獨到工藝，包括按壓式開殼罩設計，K金表殼雙面飾以扭索紋，就連手工打磨的夾板零件細節也有雕花，歷經150年依舊完好如新，十分精緻。

為了讓大師工藝得以傳世，2008年女製表師Christine Hutter以

Moritz Grossmann執行長Christine Hutter本身是製表師，為傳承大師志業，致力研發創新。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann執行長Christine Hutter本身是製表師，為傳承大師志業，致力研發創新。（瑞博品提供）

Moritz Grossmann大師為名創立品牌，承襲大師著重細節、不斷創新的製表精神，迄今已研發10款以上的機芯，超過30款腕表問市，即起登台的5款新品，從細節中不難領略大師風範。

例如一款Benu Heritage Skylife Tourbillon飛行陀飛輪腕表，其研發過程十分有趣，為了找到停秒裝置的合適材質，工匠曾嘗試各種動物的皮毛，但都失敗，後來執行長Christine Hutter去髮廊剪髮，順道把自己的秀髮帶回工廠交給工匠試試，沒想到一試就成功，首創以25根髮絲設計成停秒裝置，近來有中東的VIP也剪下自己的頭髮訂購了一只，成為品牌的獨家專利和特色，饒富趣味，原本該款表僅限私人飛機擁有者才能購買，明年起將開放表迷收藏選購。

圖二：德國獨立製表Moritz Grossmann的Benu Heritage Skylife Tourbillon飛行陀飛輪腕表，這只藍色表盤作品是以CEO的秀髮打造停秒裝置，也可接受客人提供頭髮訂製，608萬元。（瑞博品提供）
圖二：德國獨立製表Moritz Grossmann的Benu Heritage Skylife Tourbillon飛行陀飛輪腕表，這只藍色表盤作品是以CEO的秀髮打造停秒裝置，也可接受客人提供頭髮訂製，608萬元。（瑞博品提供）

Tefnut Classic Twist翻轉腕表的研發過程也很有趣，靈感源自執行長Christine Hutter的閨蜜抱怨每次為腕表上鍊時，纖手的美甲會被表冠勾傷，因此她研發可翻轉的表盤，把上鍊裝置放在表耳上，旋轉表帶六圈就可上滿鍊，目前該獨家專利已在申請中。

Moritz Grossmann來台的腕表還包括了Tefnut Jewellery Sleeping Beauty睡美人女表、Benu Heritage Corner Stone方形表和Benu Heritage Hamatic Vintage 2020年限量版撞陀腕表等。

Moritz Grossmann為保護女性的纖手美甲特別設計Tefnut Classic Twist翻轉女表，把上鍊裝置放在表耳，旋轉表帶可上鍊，116萬。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann為保護女性的纖手美甲特別設計Tefnut Classic Twist翻轉女表，把上鍊裝置放在表耳，旋轉表帶可上鍊，116萬。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann的Benu Heritage Hamatic Vintage撞陀腕表，限量25只，155萬元。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann的Benu Heritage Hamatic Vintage撞陀腕表，限量25只，155萬元。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann的Tefnut Jewellery Sleeping Beauty睡美人女表，130萬元。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann的Tefnut Jewellery Sleeping Beauty睡美人女表，130萬元。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann的Benu Heritage Corner Stone方形表，95萬元。（瑞博品提供）
Moritz Grossmann的Benu Heritage Corner Stone方形表，95萬元。（瑞博品提供）
#腕表 #Moritz #Grossmann #大師 #研發