提起19世紀振興德國製表工藝的製表大師，除了朗格（Ferdinand A. Lange ），Moritz Grossmann也是居功厥偉的一代宗師。為慶祝Moritz Grossmann獨立製表正式登台，代理商瑞博品特別引進一只Moritz Grossmann大師昔日親製的骨董懷表，並展出多款新表，古今呼應，別具意義。

Moritz Grossmann傳世的作品不多，多數為格拉蘇蒂腕表博物館收藏，這款來台展出的私人收藏懷表融入昔日大師的獨到工藝，包括按壓式開殼罩設計，K金表殼雙面飾以扭索紋，就連手工打磨的夾板零件細節也有雕花，歷經150年依舊完好如新，十分精緻。

為了讓大師工藝得以傳世，2008年女製表師Christine Hutter以

Moritz Grossmann執行長Christine Hutter本身是製表師，為傳承大師志業，致力研發創新。（瑞博品提供）

Moritz Grossmann大師為名創立品牌，承襲大師著重細節、不斷創新的製表精神，迄今已研發10款以上的機芯，超過30款腕表問市，即起登台的5款新品，從細節中不難領略大師風範。

例如一款Benu Heritage Skylife Tourbillon飛行陀飛輪腕表，其研發過程十分有趣，為了找到停秒裝置的合適材質，工匠曾嘗試各種動物的皮毛，但都失敗，後來執行長Christine Hutter去髮廊剪髮，順道把自己的秀髮帶回工廠交給工匠試試，沒想到一試就成功，首創以25根髮絲設計成停秒裝置，近來有中東的VIP也剪下自己的頭髮訂購了一只，成為品牌的獨家專利和特色，饒富趣味，原本該款表僅限私人飛機擁有者才能購買，明年起將開放表迷收藏選購。

圖二：德國獨立製表Moritz Grossmann的Benu Heritage Skylife Tourbillon飛行陀飛輪腕表，這只藍色表盤作品是以CEO的秀髮打造停秒裝置，也可接受客人提供頭髮訂製，608萬元。（瑞博品提供）

Tefnut Classic Twist翻轉腕表的研發過程也很有趣，靈感源自執行長Christine Hutter的閨蜜抱怨每次為腕表上鍊時，纖手的美甲會被表冠勾傷，因此她研發可翻轉的表盤，把上鍊裝置放在表耳上，旋轉表帶六圈就可上滿鍊，目前該獨家專利已在申請中。

Moritz Grossmann來台的腕表還包括了Tefnut Jewellery Sleeping Beauty睡美人女表、Benu Heritage Corner Stone方形表和Benu Heritage Hamatic Vintage 2020年限量版撞陀腕表等。

Moritz Grossmann為保護女性的纖手美甲特別設計Tefnut Classic Twist翻轉女表，把上鍊裝置放在表耳，旋轉表帶可上鍊，116萬。（瑞博品提供）

Moritz Grossmann的Benu Heritage Hamatic Vintage撞陀腕表，限量25只，155萬元。（瑞博品提供）

Moritz Grossmann的Tefnut Jewellery Sleeping Beauty睡美人女表，130萬元。（瑞博品提供）