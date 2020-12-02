日本超人氣混血模特兒Maggy，擁有加拿大與日本的精緻臉孔及171cm的高挑身材，在日本時裝界中占有一席之地。Maggy日前在個人社群平台上曬出工作側拍，一雙性感的大長腿立刻成為網友矚目的焦點。

Maggy自從在選秀比賽中脫穎而出後，便在知名女性雜誌《VIVI》中擔任專屬模特兒，隨後轉戰演藝圈開始接拍代言廣告成為家喻戶曉的女星，她也憑著亮麗的外表及凹凸有致的好身材，陸續推出3本寫真集大受粉絲的愛戴，也因此榮登日本人最喜愛的混血女星之一。

Maggy的穿搭風格一向前衛、大膽，經常在個人IG上分享生活及私下穿搭，吸引不少女性粉絲追蹤。而近日她也曬出為沙龍品牌拍攝代言照時的側拍畫面，只見Maggy穿著一件胸口大開的牛仔外套，配上超級短褲，抱著狗狗坐在階梯上擺出性感的姿勢，成功展示「下衣失蹤」的穿搭，白皙又筆直的長腿一覽無遺。

網友看到後紛紛按讚留言「真的是滿版長腿」、「好想要那雙腿」、「我的女神太美了」、「好羨慕這種身材比例」。