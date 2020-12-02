香港女星簡幗儀（Lilian Kan）有「最美設計師」之稱，以甜美精緻長相及火辣身材走紅，從2015年開始至今已推出5本寫真書，目前更是風靡IG的性感女神，目前在IG上已吸引超過24萬位追蹤者喜愛，近日，她曝光一系列聖誕裝寫真，穿上惹火露背裙展現性感。
簡幗儀總不吝嗇展現好身材，近日，因應即將來臨的聖誕節，她換上一套身藍色格紋襯衫裙，以平口配上雙排扣設計，同時展現小性感及復古俏皮感，雙邊的澎澎袖套也增添可愛感，一轉身更連整片光滑美背都一覽無遺，畫面相當惹火。
簡幗儀在貼文中寫下：「全部包好！」展現自己對於該套裝的喜愛，但她也解釋，這套聖誕裙不是她的尺寸，因此看起來有一種彷彿「掉下來」的視覺感受，性感模樣讓粉絲們看了紛紛鼻血狂噴。
今年32歲的簡幗儀畢業於香港理工大學，早在學生時期就被封為理大女神，目前她身兼模特兒及時裝設計師身分，她以婚紗設計為專業，因此時不時都能看到她穿上超有美感的婚紗，親自擔任代言人拍攝宣傳照。
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