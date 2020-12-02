紐西蘭超級名模史黛拉麥斯威爾(Stella Maxwell)，2014年首次登上《維多利亞的秘密時尚秀》後一炮而紅，成為家喻戶曉的超模。史黛拉麥斯威爾近日在個人社群平台上曬出前往海灘度假的照片，大方展現極致的好身材，令粉絲看得臉紅心跳。

史黛拉擁有空靈外貌與178cm的高挑身材，2009年憑著廣告出道後便逐漸受到矚目，2014年首度登上「維多利亞的秘密時尚秀」展現極致好身材成功打開知名度，隔年也順利成為維密天使之一，在時尚界占有一席之地。另外，感情世界相當豐富的她，過去還曾與「暮光女」克莉絲汀·史都華(Kristen Stewart)有過一段情，即使2018年兩人已分手依然讓人印象深刻。

近日受到新冠肺炎影響，史黛拉麥斯威爾的工作量銳減，但她依然不忘透過個人社群平台分享生活及私下的穿搭。史黛拉麥斯威爾不久前先在IG上曬出一張為攝影師作品所拍的辣照，只件她全身赤裸僅用玫瑰花瓣遮住重要部位，大展完美曲線。

史黛拉麥斯威爾近日與好友前往海岸度假時，再次脫掉上衣只剩一件泳褲，凹凸有致的背部曲線與翹臀一覽無遺，吸引超過8萬名粉絲按讚，直呼「太辣了」。