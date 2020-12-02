被媒體封為「越南第一美」的26歲女星芝芙(Chi Pu)，擁有精緻五官、水嫩牛奶肌，加上凹凸有致的S曲線，使她在網路上擁有超過500萬人追蹤。芝芙近日在個人社群平台上曬出工作側拍，火辣的穿搭令網友直噴鼻血。

芝芙自2009年參加「越南青少年小姐」比賽中脫穎而出後，便以模特兒的身分進入演藝圈，陸續接演電視劇、電影及音樂劇，還曾奪下最佳女演員的獎項。除此之外，她還曾推出過單曲，加上玲瓏有緻的火辣身材，使她廣告、代言不斷，成為全方位女星。

芝芙也經常透過IG與粉絲們互動分享生活，不久前她先是曬出一組為品牌拍攝的廣告花絮側拍，只見她穿著側面高衩至腰部的U領禮服化身性感女神，腰間的抓皺設計使她看起來更加「腰瘦」，臀部線條也一覽無遺相當性感。

芝芙昨日再度曬出架遊艇出海時的穿搭，她穿著一件細肩帶透視洋裝，胸前挖空又綁帶的設計使堅挺雙峰若隱若現，加上透膚的布料好身材全看光光，吸引超過17萬人按讚，紛紛留言「這身材真是極品」、「太辣了讓人噴鼻血」、「我也想跟妳一起出海」引發熱烈討論。