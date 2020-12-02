義大利時尚網紅琪亞拉法拉尼（Chiara Ferragni），靠著寫穿搭文爆紅後，自創個人服飾品牌「Chiara Ferragni Collection」也受到全球粉絲喜愛，一舉將她推進「百億富豪」的行列，成為全球最有錢的部落客。

琪亞拉法拉尼擁有精緻臉蛋與177cm的高䠷身材，加上獨特的時尚品味讓她在網路上紅透半邊天，吸引超過2200萬人追蹤，成為不少女性心中的穿搭指南，即使現在懷有二胎，依然持續在IG上曬出火辣的「孕婦穿搭」，吸引更多懷孕中女性的喜愛。

琪亞拉法拉尼近日再更新近況，曬出與老公費德斯（Fedez）的合照為接下來的活動做準備，而照片中的她穿著一件黑色深V洋裝，大方曬出飽滿雪乳，加上她深邃的藍眼睛，電暈一票粉絲。

琪亞拉法拉尼幾天前也PO出3種中空緊身褲穿搭，一連換上3套穿搭方式，除了展示短版上衣搭配外套及毛帽的休閒風格外，還換上毛衣外套及雪靴或長靴，再次展現絕佳的品味。琪亞拉法拉尼在影片中，不僅正面看不出孕肚，就連四肢也看起來十分纖細修長，令網友們不敢相信她還在懷孕中。