大陸女星楊冪以姣好臉蛋及身材走紅，不僅是戲劇邀約接不完的收視女神，更靠著腰束奶澎好身材及超強品味晉升帶貨女王，尤其天生一雙逆天長腿讓她拿下「腿精」封號，近日她在一組寫真中大秀美腿，展現黑絲襪的性感魅力。

楊冪是義大利褲襪品牌 Calzedonia 代言人，在最新寫真照中，楊冪身穿一套無袖黑色緊身洋裝出場，下半身搭配微透膚的黑色褲襪及當季必收的過膝靴，雖然包緊緊卻展現誘人的小蠻腰及絕對領域。

另一套裝扮中，楊冪換上閃亮的銀色流蘇裙，搭配印有格紋設計的閃亮黑絲襪，展現筆直的鉛筆腿，她更不停對著鏡頭放電，讓粉絲們看了直呼：「美冪腿精」、「太美了吧」、「女神」、「不愧是一線女藝人」等。

楊冪曾公開透露自己的美腿秘訣，尤其在冬天容易脫皮或換季敏感的季節，她建議大家在家就可以穿上含羊絨的連身褲襪，不僅可保暖雙腿，更可以避免吹風讓腿部肌膚乾燥脫皮。

楊冪以一雙逆天長腿讓她拿下「腿精」封號。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）