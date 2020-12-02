新近熱門韓劇《Start-up我的新創時代》、《九尾狐傳》的劇情即將進入最高潮，兩齣劇的女主角秀智與趙寶兒在戲中都飾演事業有成的女強人，除了穿著體面的名牌套裝外，佩戴珠寶也有畫龍點睛之效，其中CHAUMET珠寶是兩位女主角的最愛，為劇中的人設更添光采。

秀智在《Start-up我的新創時代》中佩戴CHAUMET的Jeux de Liens耳環，幹練又不失優雅。（擷自《Start-up》）
秀智在《Start-up我的新創時代》中佩戴CHAUMET的Jeux de Liens耳環，幹練又不失優雅。（擷自《Start-up》）

秀智在《Star-up我的新創時代》中從實習生躍升為新創公司的營運長，身穿Alexander McQueen等名牌套裝，手裡拎的包包也頗有看頭，先後拎過Ferragamo、Dior、LOEWE、Tod’s等名牌包，佩戴CHAUMET的Jeux de Liens耳環，幹練又不失優雅。

《九尾狐傳》中的趙寶兒佩戴CHAUMET的Bee My Love系列耳環和項鍊。（擷自《九尾狐傳》）
《九尾狐傳》中的趙寶兒佩戴CHAUMET的Bee My Love系列耳環和項鍊。（擷自《九尾狐傳》）

《九尾狐傳》中的趙寶兒與李棟旭在劇中再續前世情緣，一幕兩 人佩戴CHAUMET的Liens Evidence對戒定情，浪漫甜蜜度破表，隨後趙寶兒在劇中佩戴Bee My Love系列耳環和項鍊，以珠寶傳情、訴說情愛，別具意義。

CHAUMET的Jeux de Liens白K金耳環，6萬3000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Jeux de Liens白K金耳環，6萬3000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Bee My Love白K金耳環，7萬4700元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Bee My Love白K金耳環，7萬4700元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Bee My Love白K金吊墜，9萬5100元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Bee My Love白K金吊墜，9萬5100元。（CHAUMET提供）

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