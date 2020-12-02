新近熱門韓劇《Start-up我的新創時代》、《九尾狐傳》的劇情即將進入最高潮，兩齣劇的女主角秀智與趙寶兒在戲中都飾演事業有成的女強人，除了穿著體面的名牌套裝外，佩戴珠寶也有畫龍點睛之效，其中CHAUMET珠寶是兩位女主角的最愛，為劇中的人設更添光采。

秀智在《Start-up我的新創時代》中佩戴CHAUMET的Jeux de Liens耳環，幹練又不失優雅。（擷自《Start-up》）

秀智在《Star-up我的新創時代》中從實習生躍升為新創公司的營運長，身穿Alexander McQueen等名牌套裝，手裡拎的包包也頗有看頭，先後拎過Ferragamo、Dior、LOEWE、Tod’s等名牌包，佩戴CHAUMET的Jeux de Liens耳環，幹練又不失優雅。

《九尾狐傳》中的趙寶兒佩戴CHAUMET的Bee My Love系列耳環和項鍊。（擷自《九尾狐傳》）

《九尾狐傳》中的趙寶兒與李棟旭在劇中再續前世情緣，一幕兩 人佩戴CHAUMET的Liens Evidence對戒定情，浪漫甜蜜度破表，隨後趙寶兒在劇中佩戴Bee My Love系列耳環和項鍊，以珠寶傳情、訴說情愛，別具意義。

CHAUMET的Jeux de Liens白K金耳環，6萬3000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Bee My Love白K金耳環，7萬4700元。（CHAUMET提供）