前空姐璇璇（本名：鄭詩璇）以姣好臉蛋及凹凸有致的身材圈粉無數，早在過去當空姐的時期就聲名大噪，深受粉絲喜愛，縱使目前卸下空姐光環，在IG上依舊有超過34萬名粉絲追蹤。璇璇個性親民，熱愛在IG更新近況，近期她曬出全系列「婚禮九宮格」，和大家分享新婚的喜悅。

璇璇先前已歡慶過結婚週年，不過近期才辦婚禮，她在貼文中寫下：「這是我夢想中的婚禮，終於完成了，沒有太多繁瑣禮俗，但保留充滿愛的儀式，所有一切的一切都完美。」隨後開始連3天洗版美照，再度以好身材引起熱議。

照片中可看到婚禮當天的璇璇除了超高顏值，她將一頭氣質長髮綁成浪漫包頭，身穿一套奶油白色的婚紗入場，以深V領口展現火辣的車頭燈及事業線，讓超飽滿渾圓雙球一覽無遺，加上緊緻水蛇腰更加搶鏡。

除了一系列婚禮寫真，她也發出溫馨的紀念影片，只見她放上還穿著遠航制服的美照，和老公香先生（代稱）手牽手，回味戀愛時期的甜美，愛侶同框畫面超養眼。

璇璇一系列婚紗照讓大票粉絲看了全被甜翻，紛紛獻上祝福：「美美」、「恭喜女神」、「最美新娘」、「好美幸福甜甜的新娘」、「新婚快樂」、「浪漫又溫馨的婚禮」等。