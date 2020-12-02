街頭穿搭怎麼穿？創立於 1959 年的義大利品牌 ellesse，創始人 Leonardo Servadio 領先於業界，活用裁縫科技來提升經典的義式風格，所以在 2020 秋冬，我們秉持著 Leonardo 的精神和信念，翻玩滑雪、網球及 GYM 等運動元素，讓運動服更是穿搭性十足的街頭單品。

在本季，有縫裁世家背景的 ellesse 秉持著突破傳統的精神，大膽改寫運動休閒服裝設計，將經典、高端與街頭以及滑雪、網球和 GYM 等常見的元素進行混搭，以寬鬆的版型、撞色和機能面料，來重寫運動套裝，以剪裁設計、潮流外型來體現單品規劃的多元性，跳脫以往運動休閒單品的刻板印象，增添些許現代氣息。

有縫裁世家背景的 ellesse 秉持著突破傳統的精神，大膽改寫運動休閒服裝設計。（圖／品牌提供）

而在色系上，除了基本的黑、白，ellesse 更發揮調色專長，運用一針一線譜出彷彿遠眺阿爾卑斯山的光景，有柔和的藍灰色、深綠松石色、桃色以及薄荷色，以不同層次的色系打造區別性，讓時髦與實穿性並存，反映超強品味。

有柔和的藍灰色、深綠松石色、桃色以及薄荷色，以不同層次的色系打造區別性，讓時髦與實穿性並存，反映超強品味。（圖／品牌提供）

全新 ellesse 2020 秋冬系列不僅能成套搭配，同時也能融入、點綴於日常單品中，且近年 Sporty Style 席捲時尚圈，從伸展台上、潮流街拍甚至雜誌封面都能見到這股風潮，讓運動休閒服飾不再侷限於休閒運動時著用，更是秋冬穿搭時的必備風格。